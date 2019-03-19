Университет Иннополис до 2024 года намерен попасть в топ-100 по компьютерным наукам

КАЗАНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Университет Иннополис планирует к 2024 году попасть в топ-100 рейтинга мировых вузов по компьютерным наукам. Об этом ТАСС сообщил директор вуза Кирилл Семенихин.

"Наша цель - в течение пяти лет попасть в топ-100 вузов по Computer Science рейтингов QS и THE. И вот это уже будет собственно достаточно серьезным основанием для того, чтобы заявлять, что мы даем образование мирового уровня. Мы и так об этом говорим, потому что у нас достаточно сильный профессорско-преподавательский состав, но рейтинг это должен подтвердить. В этом наша цель", - сказал он.

Для попадания в международные рейтинги есть ряд необходимых формальных критериев, таких как количество научных публикаций за последние пять лет, возраст вуза, количество полноценных выпусков, их должно быть не менее пяти. На данный момент Университет Иннополис выпустил два потока студентов, в этом году отметит свое семилетие, и за прошлый год сотрудники вуза опубликовали 110 научных публикаций, индексируемых базой данных Scopus.

Собеседник агентства напомнил, что по итогам прошлого года Университет Иннополис занял лидирующие позиции среди вузов РФ по качеству приема. Средний балл ЕГЭ при приеме в вуз составил 90,4. Это позволило университету занять первое место среду коммерческих вузов и седьмое в общем зачете.

"Здесь нужно сказать, что количество принимаемых студентов, например, в МГУ и Университете Иннополис, оно драматически разное, но, тем не менее, раз студенты с таким высоким баллом по ЕГЭ выбирают Университет Иннополис, это говорит о том, что качество образования им здесь интересно", - отметил Семенихин.

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз работает по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня в IT-вузе работает 81 научно-педагогический сотрудник с опытом работы в крупнейших IT-компаниях и университетах мира, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках НТИ открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

О городе Иннополис

Иннополис город в России, расположенный в Республике Татарстан, его строительство началось в 2012 году, а в 2015 году он был открыт. В 2012 году постановлением правительства РФ здесь была создана особая экономическая зона. В Иннополисе создана собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.