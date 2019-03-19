Бронекатер станет памятником морякам, погибшим в битве под Сталинградом

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Речной бронекатер БК-31, затонувший осенью 1942 года во время Сталинградской битвы, установят в Волгограде в качестве памятника морякам Волжской военной флотилии к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.
"Принято решение установить памятник на берегу реки Волга, центральной фигурой которого станет поднятый бронекатер. Проект реализуется в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы, которое будет широко отмечаться 9 мая 2020 года... Все работы мы проводим за счет собственных средств и благотворительных пожертвований граждан", - рассказал Василевский.
По данным волгоградских поисковиков, БК-31 является единственным речным бронекатером, который удалось поднять со дна Волги. Всего в Великую Отечественную войну было изготовлено семь таких судов.
Во время поисковых работ было найдено 11 останков членов команды бронекатера, в прошлом году они были перезахоронены на Россошинском мемориальном кладбище под Волгоградом.
"К сожалению, во время войны писать свои мена в смертных медальонах считалось плохой приметой, все найденные у матросов медальоны оказались не заполненными. Была проведена серьезная работа в архивах Минобороны России, по личным вещам удалось доподлинно установить имена пяти героев-краснофлотцев",- добавил Василевский, который также возглавляет военно-исторический музей "Наследие".
По его словам, удалось найти дочерей двух погибших моряков с БК-31: Владимира Коллегова и Иннокентия Черных, которые участвовали в церемонии их перезахоронения. "Спустя более 70 лет родственники узнали, как героически сражались и погибли в Сталинграде их отцы, деды и прадеды, и смогли поклониться их праху. Это была самая большая награда за всю нашу работу",- отметил он.