Бронекатер станет памятником морякам, погибшим в битве под Сталинградом

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Речной бронекатер БК-31, затонувший осенью 1942 года во время Сталинградской битвы, установят в Волгограде в качестве памятника морякам Волжской военной флотилии к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.

Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

"Принято решение установить памятник на берегу реки Волга, центральной фигурой которого станет поднятый бронекатер. Проект реализуется в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы, которое будет широко отмечаться 9 мая 2020 года... Все работы мы проводим за счет собственных средств и благотворительных пожертвований граждан", - рассказал Василевский.

По данным волгоградских поисковиков, БК-31 является единственным речным бронекатером, который удалось поднять со дна Волги. Всего в Великую Отечественную войну было изготовлено семь таких судов.

Во время поисковых работ было найдено 11 останков членов команды бронекатера, в прошлом году они были перезахоронены на Россошинском мемориальном кладбище под Волгоградом.