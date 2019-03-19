СМИ: редкую рыбу-солнце нашли на берегу лагуны Куронг

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Рыба-солнце стала находкой австралийских рыбаков на берегу реки Мюррей, в Южной Австралии. Фотографии появились в Facebook, после чего найденная рыба привлекла внимание ихтиологов. О необычной находке сообщило издание Advertiser.

Гигантские рыбы-солнце или мола-мола известны своим необычным видом - массивное, сплющенное тело рыбы имеет почти круглую форму, которой она и обязана своим названием. Нередко, рыбы этого редкого вида вырастают до 2,5-3 м. Рыбаки нашли двухметровую рыбину на песчаном мелководье Куронга - системы водно-болотных угодий и лагун между рекой Мюррей и большой австралийской бухтой, которая является частью Южного океана. Раньше там мола-мола никто никогда не видел.

"Это один из самых редких в Австралии видов рыбы-солнце. Конечно, она изумила рыбаков, ее вообще мало кто видел, хотя размер именно этой особи - не самый внушительный для мола-мола. Однако удивительнее всего то, как она вообще оказалась на берегу лагуны, ведь это обитатель океанских глубин - она живет и питается на глубине в несколько сотен метров", - прокомментировал находку научный сотрудник южно-австралийского музея морских коллекций Ральф Фостер, добавив, что "для специалистов это - очень необычная находка".

Вес самой крупной мола-мола составил 2235 кг. Рыбы-солнце обитают в тропических и умеренных водах всех океанов на глубине до 844 м и питаются в основном медузами. Взрослые мола-мола довольно уязвимы, на них охотятся морские львы и акулы, а в таких странах как Япония, Корея и Тайвань их мясо считается деликатесом.