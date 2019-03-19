Проект "Без срока давности" расскажет молодежи о гибели мирных жителей в годы ВОВ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Участники проекта "Без срока давности" планируют на всех молодежных форумах в текущем году рассказывать о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила во вторник руководитель Поискового движения России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

Мемориальный проект посвящен возвращению в центр общественной дискуссии темы жертв среди мирного населения в годы войны, а также распространению среди молодежи достоверной исторической информации о военных преступлениях на оккупированной территории.

"Мы планируем подготовить информационный контент, где будут и тексты, и фотоматериалы, и киноматериалы, и выступить на всех молодежных форумах, которые пройдут в бурную кампанию 2019 года. Это порядка шести всероссийских форумов, один международный, семь окружных форумов. Мы рассчитываем, что 50 тыс. молодых людей услышат, увидят тему, которую мы хотим поднять в рамках проекта "Без срока давности", - сказала Цунаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту проекта.

По ее словам, проект поддержало Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Роспатриотцентр.

"Очень хочется достучаться до молодых. Очень хочется, чтобы наш проект стал своего рода прививкой от беспамятства, прививкой от нацизма, прививкой от геноцида", - пояснила руководитель Поискового движения России.