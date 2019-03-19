В России за два года после уголовного преследования реабилитировали 37 тыс. человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. 37 тыс. человек были реабилитированы в РФ после уголовного преследования за последние два года, почти 3 тыс. из них содержались под стражей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ с участием президента России.

"За 2017-2018 годы при 37 тыс. реабилитированных, из которых почти 3 тыс. содержались под стражей, в суд направлено только два уголовных дела по ст. 299 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности")", - сказал он. "Вывод очевиден: следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы", - отметил он.

Чайка напомнил, что в 2016 году в Уголовный кодекс РФ была введена специальная норма - незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). "Однако за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено. Две другие части ст. 299 УК РФ уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают", - подчеркнул генпрокурор.