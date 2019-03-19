Генпрокурор предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил резко сократить число уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке (когда обвиняемый соглашается с обвинением и суд не исследует доказательства, вынося приговор). Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ.

По словам Чайки, одна из причин ухудшения качества следствия "состоит в чрезмерном использовании особого порядка рассмотрения уголовных дел без исследования доказательств - такой упрощенный подход применяется по 70% (рассматриваемых судами уголовных) дел.

"Видим решение в установлении законодателем ограничений на рассмотрение в особом порядке только дел о преступлениях небольшой и средней тяжести", - сообщил Чайка.

"Вместе с тем, при малейшем сомнении в доказанности вины обвиняемого, подсудимого, правильности восприятия им обвинения и его последствий, прокурорам следует требовать рассмотрения дела в обычном порядке", - подчеркнул генпрокурор. По его словам, в конце прошлого года эти проблемы обсуждались совместно с представителями Верховного суда России.

"Там, где такой подход сопровожден принципиальной позицией прокурора, ситуация заметно отличается от общероссийской. Например, в Алтайском крае доля уголовных дел, рассмотренных судом в упрощенном порядке, за последние пять лет сократилась с 83 до 48%, а по делам военных следователей и дознавателей этот показатель меньше 8%", - заметил он.

"Убежден, что удельный вес дел, рассматриваемых в особом порядке, должен быть значительно снижен, - заявил Чайка. - Понятно, что следователи, прокуроры и судьи при этом столкнутся с дополнительными сложностями, обусловленными повышением требовательности к качеству работы, увеличением ее объемов. Но сохранение существующего положения дел грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников. А главное - ошибками при решении судеб граждан".