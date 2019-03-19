Чайка: прокуроры добились блокировки 13,5 тыс. копий ранее заблокированных сайтов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Прокуратура с помощью новых систем выявления зеркальных копий ранее заблокированных сайтов добилась в прошлом году ограничения доступа к 13,5 тыс. интернет-ресурсов. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства по итогам 2018 года.

"Совместно с МВД, ФСБ, Роскомнадзором применены новые поисковые системы для выявления зеркальных копий сайтов, идентичных ранее заблокированным. На основании наших требований ограничен доступ более чем к 13,5 тыс. интернет-ресурсам с противоправным контентом (рост в семь раз), с 57,5 тыс. страниц такие сведения удалены (больше на 187%)", - сказал генпрокурор.

Чайка также отметил снижение числа экстремистских преступлений в прошлом году впервые за 10 лет - на 16,8% до 1,265 тыс. преступлений. Сократились и деяния террористического характера - на 10% (до 1,679 тыс.). "Еще раз подчеркну, что это заслуга всех без исключения служб и ведомств, при координирующей роли Национального антитеррористического комитета", - отметил генпрокурор.

Среди задач на 2019 год Чайка обозначил выявление фактов продолжения деятельности нежелательных организаций, участия в ней граждан, своевременное привлечение их к установленной законом ответственности.