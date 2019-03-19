Более 400 пилотов отстранены от полетов после проверок прокуратуры в 2018 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 400 пилотов были отстранены от полетов в прошлом году после проверок прокуратуры. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства по итогам 2018 года.

"Чтобы человеческий фактор перестал доминировать среди причин авиакатастроф, мы продолжили целевые проверки учебных заведений гражданской авиации. Всего принятыми мерами по обеспечению безопасности на воздушном транспорте до устранения нарушений отстранены от полетов 425 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, Росавиацией аннулированы 160 летных свидетельств", - сказал Чайка.

В этом году он поручил транспортным прокурорам сосредоточить усилия на защите прав пассажиров, исполнении законодательства в области перевозок, подготовки технического, летного персонала, работников в сфере судоходства.

"Кроме того, принимайте меры по противодействию обороту запрещенной к ввозу в Россию продукции, правонарушениям в области валютного регулирования", - сказал генпрокурор.