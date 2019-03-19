Национальное конгресс-бюро предложило упростить выдачу виз для участников деловых встреч

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" (НКБ) направила в Минэкономразвития предложения по введению специального визового режима для иностранных участников деловых мероприятий в России. Как сообщается в пресс-релизе "Роскногресса", который является одним из учредителей НКБ, это поможет упростить процедуры получения виз и повысить привлекательность нашей страны как места проведения международных форумов и конгрессов.

Отмечается, что порядка 70% всех участников международных деловых мероприятий в России составляют граждане иностранных государств. В настоящее время упрощенный визовый режим доступен только для участников мероприятий, проводимых крупнейшими организаторами и поддерживаемых на правительственном уровне. При этом остальные проекты, в том числе отраслевые и научные конгрессы, пока данной возможностью не обладают.

"В свете поручения президента Российской Федерации о формировании предложений об упрощении порядка оформления виз иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях, инициатива Национального конгресс-бюро является своевременной", - цитирует пресс-служба слова советника президента России Антона Кобякова.

Он также добавил, что упрощение визового режима для участников деловых мероприятий является важным шагом по росту вовлеченности страны в международную повестку отраслевых и научных мероприятий.

Директор НКБ Алексей Калачев отметил, что внедрение упрощенного порядка оформления российских виз для иностранных участников будет способствовать увеличению количества деловых мероприятий в России. "С учетом того, что каждый участник во время своего пребывания на мероприятии в среднем тратит в три-четыре раза больше средств, чем обычный турист, можно предположить, что введение льготных процедур получения виз окажет благоприятное влияние как на бюджет страны, так и на бюджет отдельных регионов, а также на деятельность компаний, занятых в событийной индустрии", - заключил Калачев.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" (НКБ) была создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ.