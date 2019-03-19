Двухтысячную операцию с помощью "Гамма-ножа" провели в НИИ Склифосовского в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Двухтысячную операцию с помощью радиохирургической установки "Гамма-нож" провели 19 марта в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского с момента установки этого оборудования в 2016-м году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал во вторник в своем Twitter.

"Сегодня в Склифе провели 2000-ю операцию на Гамма-ноже. Рассказывал о нем в 2016 году, когда только приобрели. Эта установка позволяет оперировать опухоли головного мозга и сосудистые образования без единого разреза", - написал он.

Мэр отметил, что эффективность такого метода лечения, то есть, полное излечение достигается в 98% случаев.

Как сообщалось, уникальные операции с помощью гамма-ножа начали делать в НИИ Склифосовского в апреле 2016 года. Аппарат позволяет удалять доброкачественные и злокачественные опухоли и сосудистые патологии головного мозга неинвазивным методом, то есть не используя иглы или хирургические инструменты.