Чайка высоко оценил работу интернет-канала Генпрокуратуры "Эфир"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Юрий Чайка высоко оценил запуск собственного интернет-канала Генпрокуратуры "Эфир". Выступая на расширенной коллегии ведомства во вторник, он напомнил, что запуск видеосервиса "Эфир" в интернете с 19-ю тематическими разделами стал одной из важных новаций прошлого года.

"Интерес к проекту проявили десятки тысяч пользователей, только за первые три месяца работы средствами массовой информации со ссылкой на него опубликовано более 1,5 тыс. материалов", - заметил он, добавив, что канал дает возможность задать вопрос в прямом эфире и услышать на него быстрый ответ. Так же оперативно получают правовые консультации граждане, обратившиеся в интерактивный чат.

"Проект "Эфир" - уникальная по своему формату площадка, являющаяся и собственным медиа Генпрокуратуры, и в то же время механизмом адресной помощи гражданам, - отметил Чайка. - В текущем году мы планируем расширить тематику выпусков. Прокурорам субъектов важно активнее включиться в эту работу".