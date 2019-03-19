Голикова возглавила оргкомитет по подготовке мероприятий к 60-летию движения студотрядов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в РФ и 15-летию молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды", председателем комитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Соответствующий документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

"Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в РФ и 15-летию молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды": Голикова Т. А. - заместитель председателя правительства РФ (председатель организационного комитета)", - сообщается в документе.

В состав оргкомитета также вошли замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, замминистра просвещения Павел Зенькович, замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие лица.