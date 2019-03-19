Конкурс социальных проектов "Инносоциум" пройдет при поддержке Минобрнауки

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ поддержит всероссийский конкурс социальных проектов "Инносоциум", который организует фонд "Росконгресс", для тиражирования лучших практик в сфере образования. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки.

"Мы решили поддержать проект социальной платформы фонда "Росконгресс", конкурс социальных проектов "Инносоциум", с целью тиражирования лучших практик в области образования. Важно отметить, что конкурс направлен на привлечение внимания к актуальным социально значимым проблемам, таким как формирование инклюзивного общества и социальной ответственности, сохранение архитектурных и культурных ценностей. Участники конкурса - это не только студенты московских вузов, но и молодежь из 25 регионов России. Убежден, что таких проектов должно быть больше, так как они позволяют не только выявить талантливых студентов, но и сформировать прикладные навыки самостоятельной проектной работы", - считает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Основной задачей конкурса является привлечение внимания молодежи к актуальным и социально значимым проблемам, поиск новых идей для их решения, а также поощрение талантливых студентов и распространение успешного опыта социального проектирования в молодежной среде. В жюри и экспертный совет входят деятели культуры, руководство вузов, представители власти и бизнеса, общественные деятели.

"Конкурс социальных проектов "Инносоциум" стартовал совсем недавно, в сентябре 2018 года, на базе социальной платформы фонда "Росконгресс". Российским студентам было предложено разработать свой социальный проект в одной из номинаций: "Инклюзивное общество", "Развитие территорий" и "Активное долголетие". Поддержка нашего конкурса со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации - это не только высокая оценка первых результатов конкурса, но и отличная возможность для его дальнейшего развития и масштабирования", - приводятся в сообщении слова Елены Марининой, заместителя директора фонда "Росконгресс".

Фонд "Росконгресс" реализует конкурс "Инносоциум" в партнерстве с благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт", фондом "Память поколений" и "Русской медной компанией". Победители смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

В поддержку конкурса в ряде вузов Москвы прошли мастер-классы, на которых выступили специалисты по социальным коммуникациям, а в Общественной палате России прошло итоговое мероприятие с участием более 300 студентов МГИМО, РАНХиГС, РГСУ, ВШЭ, РЭШ и МГППУ. Церемония награждения победителей первого всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум" прошла 14 февраля 2019 года в Сочи, в рамках Российского инвестиционного форума.

Росконгресс

Фонд "Росконгресс" - социально ориентированный нефинансовый институт развития, учрежденный в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд "Росконгресс" обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.