В Пермском крае в 2019 году создадут 13 городских лесов

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Работы по созданию 13 городских лесов в Пермском крае должны завершиться в 2019 году. Об этом во вторник заявил на заседании Совета глав при губернаторе региона министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

Статус городских лесов гарантирует лесному массиву неприкосновенность, в городских лесах невозможна передача земель в частную собственность, вырубка деревьев и строительство капитальных объектов, так как они являются важнейшей частью благоприятной окружающей среды.

"В высокой степени завершения семь территорий - Соликамский городской округ, Оханский, Очерский, Чернушинский муниципальные районы, город Александровск, Кизел и поселок Всеволодо-Вильва, по этим районам сейчас работа по кадастровому учету выполнена в полном объеме, зарегистрированы права на эти участки, еще шесть муниципальных районов находятся в средней степени завершения", - сказал Килейко.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, городские леса на сегодняшний день созданы только в трех территориях края - Кунгуре, Кудымкаре и Перми. В Пермском крае эта работа должна коснуться 29 населенных пунктов на территории 12 городских округов и девяти муниципальных районов, в границах которых расположены городские леса, их общая площадь почти 100 тыс. га.

По информации минприроды региона, работы по созданию городских лесов в Пермском крае начались в 2017 году, после того как на Совете глав в феврале того же года губернатор на основании указа президента поставил задачу по формированию городских лесов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что все городские леса России будут стоять на кадастровом учете к 1 января 2020 года, у городских лесов, в отличие от тех, что расположены на землях лесного фонда, нет защитного статуса. На генпланах поселков и городов они значатся как земли населенного пункта, и застройщики пользуются этим пробелом в законодательстве, после постановки городских лесов на кадастровый учет будет четко прописан статус, который обеспечивает особый режим использования этих территорий. Это позволит защитить от застройки лесные массивы в городской черте.