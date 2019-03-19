Кузнецова предлагает принять федеральную целевую программу по летнему отдыху детей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России нужно разработать федеральную целевую программу (ФЦП) по организации летнего отдыха детей. По ее мнению, реализация ФЦП сделает детский отдых более безопасным и доступным.

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"На наш взгляд, в целом необходима разработка ФЦП по организации отдыха и оздоровления детей в РФ на летний период. В нее могли бы войти предложения по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления и санаторно-оздоровительных лагерей, а также кадрового обеспечения сферы отдыха и оздоровления детей", - написала Кузнецова в своей колонке на сайте "Известий", опубликованной во вторник.

Кузнецова напомнила, что летом прошлого года во время летнего отдыха погибли более 490 детей. Также она упомянула трагедию 2016 года на Сямозере, где во время похода утонули 14 детей. В понедельник Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова и приговорил их к 9,5 годам лишения свободы.

Детский омбудсмен отметила, что после трагедии на Сямозере был проведен мониторинг учреждений детского отдыха. "Результатом совместной масштабной работы стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы, включающих совершенствование нормативной правовой базы", - подчеркнула Кузнецова. Она уточнила, что, в частности, было предложено определить административную ответственность за организацию несанкционированного детского лагеря.

"Важным видится развитие государственно-частного партнерства в сфере организации отдыха и оздоровления детей и установление налоговых льгот и преференций для таких организаций", - добавила омбудсмен.

Ранее Кузнецова сообщала, что, по данным Следственного комитета, за период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха погибли 492 ребенка, из них 343 утонули. В 2017 году, по ее словам, за летние каникулы погибли 294 ребенка.