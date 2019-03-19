Опрос: почти 70% украинцев считают, что страна движется в неверном направлении

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Более двух третей жителей Украины уверены, что их страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно опубликованным во вторник данным, такой точки зрения придерживаются 69% граждан, и только 16% придерживаются противоположенного мнения.

Больше всего недовольных проживает на юге и на востоке страны - 79% и 75% соответственно. Но даже на западе и в центре Украины таких убедительное большинство - 63% и 64%.

При этом те, кто не поддерживают нынешний курс страны, составляют подавляющее большинство среди всех без исключения возрастных категорий.

Именно недовольные политикой властей планируют поддержать на предстоящих 31 марта президентских выборах оппозиционных кандидатов. Только сторонники Петра Порошенко считают, что страна идет в верном направлении. Но даже и среди них 16% заявили, что Украина движется не туда, куда надо.

Опрос проводился с 9 по 15 марта среди лиц старше 18 лет методом личного интервью. Всего было опрошены 2500 респондентов. Погрешность составляет не более 2%.