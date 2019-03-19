Глава Ингушетии намерен привлечь молодые кадры в государственный аппарат

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в ежегодном послании о намерении обновить команду за счет привлечения высокообразованных и не ангажированных кадров.

Ранее во вторник Евкуров заявил в послании, что одним из основных факторов, которые мешают эффективной борьбе с коррупцией в Ингушетии, являются семейные связи. Он призвал жителей республики помогать властям и силовикам в борьбе со взяточничеством.

"Как один из инструментов по противодействию коррупции необходимо совершенствовать качество работы самого госоргана. Наша стратегическая задача - создать новую плеяду государственных управленцев. Это должны быть люди высокообразованные, профессионально подготовленные, не ангажированные различными интересами, то есть следует обновить поколение госслужащих", - сказал Евкуров, выступая во вторник с ежегодным посланием в парламенте республики.

По его словам, важно поднять престиж государственной службы, "привлечь талантливых молодых людей в государственный аппарат".

За последние четыре года в республике возбуждено 275 уголовных дел коррупционной направленности, из них 187 направлены в суд с обвинительным заключением.

Евкуров в феврале предупредил республиканских чиновников, что все нераскрытые дела, в частности в сфере коррупции, будут вновь подняты. Он также рекомендовал прокуратуре, ФСБ, МВД и СУ СК РФ по Ингушетии создать возможность для жителей региона анонимно сообщать о фактах коррупции и других преступлениях.