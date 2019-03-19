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Кузнецова сообщила о выявленных нарушениях в детских домах Забайкалья

По ее словам, прокуратуру попросят провести проверку всех учреждений для детей-сирот в регионе

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили многочисленные нарушения в детских домах-интернатах Забайкальского края. Об этом заявила во вторник детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Сейчас нами запущен мониторинг детских домов-интернатов, уже проведены проверки в некоторых регионах - Амурская область, Калининград. На днях вернулись специалисты из Забайкальского края, выявлены множественные нарушения", - написала она на своей странице в Facebook, не уточнив характера нарушений.

Кузнецова отметила, что ее аппарат попросит прокуратуру провести проверку всех учреждений для детей-сирот в Забайкалье.

"Сегодня я вылетаю в Забайкальский край с рабочим визитом, выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки", - добавила уполномоченный.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаЗабайкальский край
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