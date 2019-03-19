ОНК просит обеспечить в СИЗО Москвы переход на цифровое телевидение

МОСКВА, 19 марта./ТАСС/. Правозащитники обращают внимание руководство ФСИН России и УФСИН по Москве на необходимость сохранения телевещания в камерах столичных изоляторов после перехода с аналогового телевидения на цифровое. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Для многих заключенных СИЗО телевидение является одной из немногих, если не единственной, возможностью получать информацию о событиях в мире и в России. При этом все столичные СИЗО и два изолятора федерального подчинения, расположенные в Москве, оборудованы в основном аналоговым телеоборудованием. Переход на цифровое вещание может лишить арестантов возможности просмотра телепрограмм", - отметил он.

По словам Мельникова, он направил обращения в адрес директора ФСИН Геннадия Корниенко и руководителя УФСИН по Москве Сергея Мороза с просьбой обеспечить переход изоляторов, расположенный в столице, на цифровое телеоборудование.

"При проведении проверок следственных изоляторов города членами ОНК Москвы была выявлена системная проблема, связанная с отключением аналогового сигнала в регионе после 15 апреля 2019 года. В большинстве камер СИЗО Москвы есть только телевизоры с аналоговым сигналом, эта проблема, к сожалению, актуальна и для изоляторов центрального подчинения СИЗО-1 и СИЗО-2 ФСИН России. В соответствии с действующими нормативными актами граждане, содержащиеся в изоляторах, на основании законов РФ имеют право на доступ к средствам массовой информации. Прошу принять меры для оборудования камер следственно-арестованных необходимым оборудованием для приема цифрового телесигнала и недопущения нарушения прав содержащихся под стражей людей", - сказано в одном из обращений, тексты которых есть в распоряжении ТАСС.

В новость внесена правка - (18:41 мск) - уточняется формулировка во втором абзаце.