Патриарх Кирилл: нужно создать на базе "Православной энциклопедии" англоязычный словарь

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Создание пятитомного академического словаря на английском языке необходимо для Русской православной церкви (РПЦ). Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на совместном заседании советов по изданию "Православной энциклопедии" и презентации ее томов в храме Христа Спасителя во вторник.

"Необходимо создать на базе "Православной энциклопедии" пятитомный академический англоязычный словарь", - заявил патриарх Кирилл.

По его словам, ведется работа по "созданию пятитомного академического словаря для англоязычных православных приходов, университетов, а также для преподавателей в Европе, США и в других странах. Это очень важная инициатива, особенно сегодня, в ситуации определенной напряженности в межправославных отношениях, так как "Православная энциклопедия" создается при участии практически всех православных церквей, - сказал патриарх.

Он отметил, что напряженное положение в православном мире создает запрос на англоязычное выражение научной позиции церкви. "Сейчас как никогда мы нуждаемся в распространении "Православной энциклопедии" на английском языке. Вы все, наверное, знаете, какие проблемы сейчас в православном мире, какое напряжение возникло в связи с украинской темой, с незаконными действиями Константинополя, направленными на раздробление нашей церкви и внесение раскола на Украине. Все это пробуждает интерес к православию и к русскому православию, в том числе и в сообществе специалистов, и не только специалистов, поэтому представить научную позицию по всем вопросам, которые сегодня дискутируются, было бы очень своевременным и правильным делом", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Совместное заседание Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию "Православной энциклопедии" и презентация ее алфавитных томов - с 49-го по 52-й, содержащих статьи в разделах букв "Н" и "О" - за 2018 год, состоялись в храме Христа Спасителя во вторник. Его возглавили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия".