Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу администрации губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Тележурналист Инна Карпушина назначена начальником управления информации - руководителем пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, также она получила пост заместителя руководителя администрации губернатора. Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации, Карпушина подтвердила ее ТАСС.

"Назначение состоялось - замглавы администрации губернатора, руководитель пресс-службы", - сказала она. Карпушина добавила, что будет исполнять также функции пресс-секретаря главы города.

Карпушина, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, работала на нескольких городских и федеральных телеканалах, в том числе была ведущей общественно-политического ток-шоу "Открытая студия" на Пятом канале. Карпушина также в течение нескольких лет работала пресс-секретарем Российского этнографического музея.

Управление информации Смольного до Карпушиной возглавлял Андрей Кибитов, он отработал на этом посту около 15 лет, а в феврале 2019 года перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Он стал советником председателя Совета директоров ОСК Георгия Полтавченко, который был губернатором Санкт-Петербурга с сентября 2011 по октябрь 2018 года. После ухода Кибитова обязанности руководителя управления информации исполняла заместитель начальника этого подразделения Марина Мерцалова, которая, согласно данным на сайте Смольного, теперь вернулась на свою должность.