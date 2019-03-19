Завод по переработке ТБО под Пензой планируется построить к 2021 году

ПЕНЗА, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Маг Групп Пенза" планирует построить мусороперерабатывающий завод в Пензенской области к 2021 году. Объем инвестиций в проект составит 1,4 млрд рублей, сообщил во вторник губернатор региона Иван Белозерцев.

"Заключено первое региональное и одновременно крупнейшее концессионное соглашение с компанией "Маг Групп Пенза" на строительство мусороперерабатывающего завода. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год", - сказал Белозерцев, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

Губернатор отметил, что по итогам 2018 года число концессионных соглашений в регионе выросло почти в два раза - с 39 до 67, а объем привлеченных по ним инвестиций увеличился в 4,5 раза - с 467 млн рублей до 2,1 млрд рублей. "В большинстве своем это соглашения муниципального уровня в сфере коммунального хозяйства", - добавил Белозерцев.

Он поручил рассмотреть возможность создания центра государственно-частного партнерства на базе Корпорации развития Пензенской области. "Нам необходимо систематизировать эту работу, привлечь соответствующих специалистов, которые будут на профессиональной основе сопровождать проекты государственно-частного партнерства", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что к 2022 году в Пензенской области планируется построить 15 мусороперегрузочных станций общей мощностью 124 тыс. тонн в год, три полигона твердых коммунальных отходов общей вместимостью 7947,87 тыс. тонн, шесть мусоросортировочных комплексов общей мощностью 603,9 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в создание системы обращения с ТБО оценивается в размере 2,7 млрд рублей.

В РФ 1 января 2019 года начался переход на новую систему обращения с ТБО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Оплата за обращение с ТБО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты за коммунальные услуги.