Работодатели Петербурга будут резервировать места для молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал городской закон о резервировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в первую очередь, это касается молодежи и людей предпенсионного возраста, сообщает во вторник пресс-служба администрации Петербурга.

"Новый нормативный документ устанавливает правовые основы резервирования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Теперь для определенных категорий граждан рабочие места будут специально выделены работодателями города с учетом положений законодательства о занятости и ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Закон касается компаний, в которых численность специалистов превышает 100 человек. По мнению авторов документа, в дополнительной поддержке при трудоустройстве нуждаются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, получившие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, а также граждане предпенсионного возраста.

По мнению Беглова, этот закон "позволит улучшить социальную обстановку в Петербурге, реализовать гарантии на труд наиболее уязвимых с точки зрения трудовых отношений слоев населения, избежать безработицы".

Согласно документу, гарантии в сфере трудоустройства должны распространяться на граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. В льготную категорию включены также беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Содействие в трудоустройстве также полагается лицам, отбывавшим наказание в виде лишения свободы, для них льготный режим действует в течение первого года после освобождения.