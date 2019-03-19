Власти Севастополя ищут возможность провести мониторинг дельфинов в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя обратились в Минприроды РФ с просьбой включить регион в ведомственную программу, которая позволит профинансировать мониторинг дельфинов в бассейне Черного и Азовского морей. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Сергей Самойлов.

Ранее сообщалось, что в Черном и Азовском морях водятся три вида дельфинов: более крупные афалины, азовки (они же морские свиньи) и белобочки. Исследования численности дельфинов проводились еще в советское время. Сейчас ученые не могут точно сказать ни о численности дельфинов, ни о причинах их гибели.

"Мы подготовили обращение в Минприроды: попробуем попасть в федеральную программу и организовать мониторинг дельфинов в Азово-Черноморском бассейне. Это даст какие-то средства на исследования, позволит подключить научное сообщество. И тогда мы сможем сделать выводы о том, отчего гибнут дельфины", - рассказал Самойлов.

Собеседник добавил, что если не удастся получить федеральные средства, то планируется создать региональную программу.

Он уточнил, что причины гибели животных могут быть как естественным (например, от заболеваний или из-за паразитов), так и по вине человека - под винтами судов или в рыболовных сетях.