В Тамбовской области разработали "Социальный кодекс" о критериях нуждаемости населения

ТАМБОВ, 19 марта. /ТАСС/. Тамбовские власти разработали "Социальный кодекс", в котором четко прописаны принципы оказания гражданам мер социальной поддержки. Об этом во вторник сообщила начальник управления социальной защиты населения Анна Орехова на итоговой коллегии ведомства.

"Сегодня в регионе свыше 300 тыс. льготников, которые получают более 100 видов мер соцподдержки. Вопросы их предоставления регулируются огромным количеством нормативных актов, изданных в разные периоды. Это привело к необходимости систематизации регионального законодательства. Разработанный нами "Социальный кодекс" определяет основные параметры оказания помощи нуждающимся, тем самым отменяет действие почти 20 региональных законов", - сказала Орехова.

По ее словам, это будет очень удобный и понятный для использования документ для граждан, который должен стать единым сводом законодательных актов о социальном обеспечении. "Каждый человек, открыв этот кодекс, увидит все меры социальной поддержки, льготы, выплаты, которые положены ему по той или иной категории", - сказала Орехова, уточнив, что над его созданием ведомство работало более полугода.

По данным управления социальной защиты, в 2019 году в Тамбовской области на социальную защиту населения будет направлено 7,6 млрд рублей, это на 1 млрд больше, чем годом ранее.

Первый "Социальной кодекс" был принят в Белгородской области в 2004 году. Позже такие же документы были приняты в Ярославской, Волгоградской, Ленинградской, Омской областях и в Санкт-Петербурге.