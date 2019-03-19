Минкультуры будет закупать четыре тома "Православной энциклопедии" в год вместо трех

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство культуры станет закупать для передачи в библиотеки четыре тома "Православной энциклопедии" в год вместо трех, тираж каждого останется прежним - 17,66 тыс. экземпляров. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на совместном заседании Издательского, Общественного и Попечительского советов по изданию "Православной энциклопедии" в храме Христа Спасителя во вторник.

"Мы в среднем закупали около трех томов тиражом, который был определен постановлением правительства, - 17660 экземпляров <...> Мы продолжим закупку по четыре новых тома каждый год тиражом 17660 экземпляров по новой цене. А также оформится ряд на поставку примерно 4 тыс. экземпляров двух томов, которые у нас выпали, поскольку издавались меньшим тиражом - чтобы в каждой библиотеке был полный комплект", - сказал министр.

Совместное заседание Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию "Православной энциклопедии" и презентация ее алфавитных томов - с 49-го по 52-й, содержащих статьи в разделах букв "Н" и "О" - за 2018 год состоялись в храме Христа Спасителя во вторник. Издание энциклопедии проводится специально созданным для этого Церковно-научным центром Русской православной церкви "Православная энциклопедия". Распоряжение о закупке и передаче в библиотеки "Православной энциклопедии" подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 13 октября 2017 года.