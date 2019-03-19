В Чечне уровень оплаты за потребленные энергоресурсы вырос на 5,4%

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Уровень платежей за потребленную электроэнергию увеличился в Чечне на 5,4% по сравнению с показателями прошлого года и составил 87,6 %. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам топливно-энергетического комплекса региона.

"В прошлом году наблюдалась положительная динамика по оплате электроэнергии. Уровень платежей составил 87,6%, рост - 5,4%", - написал Кадыров, добавив, что остаются нерешенными проблемы ветхости сетей, потери электроэнергии, разбаланс газа и другие.

Глава республики также сообщил, что в 2018 году более 18 тыс. чеченских малоимущих семей смогли получить субсидии на оплату ЖКУ.

"В сфере газоснабжения объем вырученных денежных средств увеличился за счет существенного повышения цены на газ для населения. Сложившаяся ситуация серьезно повлияла на платежную способность людей. Я поручил правительству проработать этот вопрос вместе с ресурсоснабжающими организациями", - добавил он.

Кадыров поручил правительству дополнительно изучить проблемы и перспективны развития ТЭК и разработать комплекс предложений к федеральным властям и ресурсоснабжающим организациям.