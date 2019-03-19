Эксперты из 10 стран примут участие в социологической Грушинской конференции в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. IX Международная социологическая Грушинская конференция откроется в среду в Москве. В двухдневном форуме, организатором которого выступает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), примут участие более 1 тыс. экспертов из 10 стран, включая Белоруссию, Болгарию, Казахстан, США. Они обсудят новые тренды в развитии изучения общественного мнения.

"Полтора века назад создатель науки социологии Огюст Конт завещал нам не просто познавать социальный мир, но и совершенствовать его с учетом наших открытий и достигнутого нами понимания, затем эта миссия социологии многократно оспаривалась и подвергалась сомнению", - сказал ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Социологи вновь, на новом уровне, возвращаются к этим вопросам. "Где лежит граница между исследованием и изменением? Каким должен быть этический ограничитель для исследователей, стремящихся изменить изучаемый ими объект? Может ли социолог быть социальным инженером - или на такое совмещение должно быть наложено табу? <...> Такова концептуальная рамка Грушинской конференции 2019 года", - отметил Федоров.

Основные дискуссии

В пресс-службе ВЦИОМ агентству сообщили, что на пленарном заседании "Россия - страна возможностей?" руководители компаний-лидеров отрасли, представители федеральной и региональной власти, бизнеса обсудят реализацию возможностей для разных групп населения, способы улучшения механизмов работы "социальных лифтов".

Отдельную секцию посвятят новым медиа и их влиянию на конструирование новой социальной среды. Специальным мероприятием также станет дискуссия о фейковых новостях, ее участники обсудят феномен явления и его социальные последствия, возможные механизмы противодействия распространению фейковой информации.

Среди других тем - проблемы и опыт адаптации и интеграции мигрантов в среду проживания, обмен опытом работы с закрытыми группами и сообществами.

Участников конференции ждут порядка 30 секций, круглых столов, культурных мероприятий. Перед гостями форума выступят более 130 спикеров - представителей исследовательской индустрии, органов федеральной и региональной власти, бизнеса, некоммерческого сектора, федеральных СМИ.

Грушинская конференция - ежегодное событие исследовательской индустрии, организатором которого выступает ВЦИОМ. С 2017 года конференция проводится в рамках Российской исследовательской недели (РИН). Конференция носит имя выдающегося российского социолога Бориса Грушина - родоначальника всесоюзной опросной сети, давшей начало сети ВЦИОМ и большинству опросных центров в России и странах бывшего СССР.