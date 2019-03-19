Армейские саперы уничтожили немецкие мины времен ВОВ у волгоградского поселка Котлубань

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Саперы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили немецкие мины времен Великой отечественной войны, найденные у поселка Котлубань. Об этом сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа.

"Саперы по заявке облвоенкомата уничтожили обнаруженные поисковиком-любителем восемь 50-миллиметровых мин в поле у селения",- говорится в сообщении окружной пресс-службы.

Найденные в 1 км от поселка Котлубань Городищенского района мины уничтожены на месте подрывом накладного заряда.

В пресс-службе уточнили, что специалистами группы разминирования этого волгоградского соединения с начала нынешнего года уничтожено более 300 боеприпасов времен битвы за Сталинград.