Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом корреспонденту ТАСС в среду по ее прибытии в украинскую столицу сообщил руководитель секретариата уполномоченной Илья Чечельницкий.

"Прибыли в Киев для участия в суде. Все хорошо", - отметил он.

Ранее Чечельницкий сообщил, что пока никаких других мероприятий и встреч, кроме участия в суде, у Москальковой в Киеве не запланировано.

В среду Верховный суд Украины рассмотрит кассационную жалобу защиты Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.

Дело Вышинского

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. До 14 марта журналист содержался в СИЗО Херсона, затем был этапирован в Киев. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева. Подготовительное заседание Подольского районного суда Киева по делу назначено на 26 марта.