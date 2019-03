Лайнер Albatros с 635 пассажирами на борту открыл круизный сезон во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер Albatros в среду пришвартовался к причалу морского вокзала Владивостока, сообщил ТАСС директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков. Это первый в 2019 году заход круизного лайнера в краевой центр.

В этом году во Владивостоке ожидаются визиты минимум 15 пассажирских лайнеров. Среди них уже известные в городе Costa NeoRomantica, Costa Serena, Ocean Dream и Diamond Princess, а также новые Maasdam и Westerdam. Кроме них Владивосток должен принять гигантские суперлайнеры Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

"Рано утром лайнер пришвартовался к причалу морского вокзала, а уже в 07:30 на верхней площадке терминала прошла праздничная программа встречи гостей. Танцевальные и вокальные номера исполнили творческие коллективы Дальрыбвтуза. Также традиционно перед путешественниками выступил отряд барабанщиц вуза", - рассказал Шестаков.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья, лайнер прибыл из южнокорейского Пусана, на его борту находятся 635 пассажиров, в основном это граждане Германии. Город встретил гостей не только приветственной церемонией, но и путеводителями на немецком и английском языках. На то, чтобы познакомиться с достопримечательностями города, у пассажиров будет девять часов, так как уже в 18:00 (11:00 мск) лайнер отправится в японский порт Иокогама.

Круизный туризм - одно из наиболее активно развивающихся направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году регион посетило 13,5 тыс. иностранцев - пассажиров морских лайнеров.