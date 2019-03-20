Синоптики прогнозируют раннее половодье в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Сроки вскрытия рек в Приморском крае предполагаются в этом году раньше обычных на 6-12 дней, а максимальные уровни рек во время половодья - ниже на 0,4-1,2 м. Такой прогноз в среду опубликовала на официальном сайте Приморского гидрометцентра его пресс-служба.

"Основной процесс вскрытия рек Приморья предполагается в сроки раньше средних многолетних на 6-12 дней, и до 3-6 дней раньше прошлогодних. На отдельных участках рек вскрытие ожидается в сроки, близкие к ранним за весь период наблюдений. Максимальные уровни весеннего половодья на реках Приморья ожидаются повсеместно ниже средних многолетних значений на 0,4-1,2 м. Весенний подъем уровня воды в верховья рек составит 0,5-1,1 м, в нижнем и среднем течении рек - 1,4-3,0 м", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, вскрытие рек в крае ожидается с 22 марта по 3 апреля. Прохождение максимальных уровней половодья синоптики прогнозируют на вторую половину апреля-начало мая. Выход рек на пойму возможен, только если в апреле-мае в Приморье будут идти сильные дожди. В этом случае возможны подтопления пониженных участков пойм рек, угроза подтопления дорог и хозяйственных объектов.

Из-за аномально теплой и сухой зимы на большей части территории края так и не был сформирован устойчивый снежный покров. Это привело к тому, что пожароопасный сезон в крае начался в январе, и на сегодняшний день он открыт в 33 из 34 муниципалитетах.