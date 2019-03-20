Роспотребнадзор констатировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ на территории России продолжает снижаться, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора в среду.

"На 11 неделе 2019 года в целом на территории Российской Федерации продолжает снижаться интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, уменьшается число регионов с превышением эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены организованные дети возрастной группы 3-6 лет, а также взрослое население", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение эпидпорогов все еще зарегистрировано в семи субъектах. За отчетную неделю лабораторно обследовано более 9,8 тыс. человек, наиболее распространены вирусы гриппа типа А, среди которых доминируют вирусы гриппа А(H1N1)09.

Ведомство предупреждает россиян о частых случаях заболевания гриппом и ОРВИ в Европе: широкое распространение вирусов гриппа зафиксировано в 20 странах. "По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, на 10 неделе 2019 [года] в странах Европейского региона продолжает регистрироваться высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ, в структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипа А(Н1N1)09", - говорится в сообщении.