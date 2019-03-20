"Известия": программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Подготовка предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года включена в план мероприятий стратегического планирования Министерства труда РФ, пишут в среду "Известия" .

В плане-графике, с которым ознакомились "Известия", указывается, что инициатива рассматривается в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", который рассчитан до 2024 года. Сами предложения должны быть подготовлены в III квартале текущего года.

Как сообщили "Известиям" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, программа материнского капитала будет продлена после 2021 года "с высокой долей вероятности", о чем сама Голикова сообщала еще в сентябре 2018 года.

Отмечается, что в Минтруде не ответили на вопрос издания о том, планируется ли продления программы материнского капитала и после 2024 года, однако подчеркнули, что в 2019 году специалисты ведомства проведут анализ эффективности механизмов распоряжения средствами и при необходимости предложат поправки в законодательство.

Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. В 2019 году размер этой выплаты также составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей. Всего с начала действия программы материнского капитала число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 млн. Объем направленных по программе средств превысил 2,17 трлн рублей.

Программа материнского капитала, начатая в 2007 году, была рассчитана на 10 лет, затем продлена дважды, в последний раз - до конца 2021 года.