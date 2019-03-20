В Сахалинской области летом запустят авиарейсы в четыре дальневосточных города

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Новые регулярные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Амурскую область, Хабаровский и Камчатский края по субсидированным тарифам начнут действовать с 1 июня 2019 года. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

"С начала лета к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток добавятся рейсы еще в четыре дальневосточных города", - сообщил Лимаренко.

Он уточнил, что речь идет о Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Комсомольске-на-Амуре и Советской Гавани.

По его словам, транспортное сообщение между дальневосточными регионами будет осуществляться по субсидированным тарифам. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составит 5650 рублей, в Комсомольск-на-Амуре - 3750 рублей, в Советскую Гавань - 2300 рублей.