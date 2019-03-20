Путин направил приветствие участникам форума "Год языков коренных народов"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Международного форума "Год языков коренных народов", который пройдет 21 и 22 марта в Ханты-Мансийске. В телеграмме, которая опубликована в среду на сайте Кремля, глава государства подчеркнул, что в РФ будут поддерживать все языки живущих в стране народов.

"Мы и впредь будем проводить комплексную, творческую, кропотливую работу, направленную на поддержку всех языков народов нашей многонациональной страны, привлекать к этому большому и ответственному делу экспертов, педагогов, общественные организации, национальные общины, средства массовой информации", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Россия по праву гордится "статусом одной из крупнейших держав, где в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей ". "Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивном и созидательном ключе, а все решения участников воплотятся в жизнь.

ЮНЕСКО 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации.