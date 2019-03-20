Из-за разрыва кабеля на КАД в Петербурге и "Сортавале" отключились все электронные табло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Система автоматического управления дорожным движением вышла из строя из-за повреждения кабеля на двух участках федеральных трасс - Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга и на трассе "Сортавала", сообщила пресс-служба госучреждения "Упрдор "Северо-Запад".

Как отмечается в сообщении на сайте учреждения, из-за аварии в течение трех дней не будут работать электронные табло и знаки на внутреннем и внешнем кольце КАД от развязки с Приморским шоссе до съезда на трассу от Петербурга до деревни Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области.

В сообщении также говорится, что авария затронула федеральную трассу "Сортавала" от Санкт-Петербурга до Карелии, где на участке длиной около 50 км также не будет работать автоматическая система управления движением в течение трех дней.

"Генеральной подрядной организацией ООО "Профинженерстрой" в круглосуточном режиме будут производиться аварийно-восстановительные работы. Ориентировочный срок восстановления оборудования - 22 марта 2019 года", - отметили в пресс-службе учреждения.