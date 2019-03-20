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Международная олимпиада по математике пройдет в 2020 году в РГПУ им. Герцена

Мероприятие состоится в июле

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная математическая олимпиада пройдет с 8 по 18 июля 2020 года в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени Герцена в Санкт-Петербурге. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что это будет уже 61-я международная олимпиада по математике. В связи с подготовкой мероприятия правительство поручило предусмотреть в федеральном бюджете 2020 года выделение университету субсидии в размере 118,5 млн рублей.

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