Худрук Марафона Победы: тема союзничества очень актуальна в современных условиях

БЕРЛИН, 20 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Тема союзничества в годы Второй мировой войны очень актуальна в современных условиях и является общим наследием народов, освободивших мир от нацизма. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель международного культурно-просветительского Марафона Победы Ирина Горюнова в преддверии гала-концерта "Союзники Великой Победы. Музыкальная история", который состоится в среду вечером в Берлине.

"Это специально созданная работа, единая композиция, которая посвящена теме союзников. Это мы делаем в рамках международного Марафона Победы, который проходит при поддержке президентского гранта по линии общественной дипломатии", - пояснила Горюнова.

В программе переплетены советская музыка, поэзия и песни Великой Отечественной в джазовой интерпретации, звездные американские хиты 1940-х годов, песни из репертуара Эдит Пиаф, уникальные документальные архивные видеоматериалы, шедевры мирового кинематографа.

"По сути это фильм-концерт", - уточнила худрук Марафона. "Основная идея - показать, что то единение, когда народы разных стран и политических воззрений смогли объединиться во имя Победы и освобождения мира от нацизма, является нашим общим наследием", - считает Горюнова. "Это наша общая история и наша общая историческая память, это то, что нас объединяет", - отметила она. "Мы считаем тему союзничества очень актуальной в современных условиях, когда происходит передергивание исторических событий", - добавила Горюнова.

Концерт состоится в Российском центре науки и культуры в Берлине, 22 марта он пройдет в Праге, 25 марта - в Вене, 27 марта - в Будапеште. В столицах Австрии и Венгрии его программа отличается, она носит название "Мужество помнить!", большой блок посвящен теме Холокоста.

В гала-концерте в Берлине примут участие один из лучших в мире джазовых оркестров - Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Среди солистов - известный джазовый музыкант и певец Олег Аккуратов, народный артист России, композитор Михаил Глуз, лауреаты международных конкурсов Ярослава Симонова, Виктория Лазарева. Перед мероприятием состоится открытие скульптурного монумента известному антифашисту пастору Мартину Нимеллеру.