Глава СПЧ назвал проблему сокращения отходов одной из главных для России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал проблему сокращения бытовых и производственных отходов одной из самых актуальных для России. Такое мнение он высказал в ходе специального заседания СПЧ, посвященного проблемам обращения с отходами производства и потребления.

"Как отметил президент РФ Владимир Владимирович Путин, 100 лет никто не занимался этой проблемой [сокращения отходов]. Я думаю, что не 100 лет, а даже больше, но просто раньше эта проблема не была столь актуальна, а сегодня она стала одной из самых главных не только для нашей страны, но и для всего мира", - сказал Федотов.

По его словам, в настоящее время ситуация в сфере обращения с отходами остается напряженной. "Продолжаются протесты граждан в разных регионах. Работа российского экологического оператора пока еще не началась по сути дела. И все это происходит на фоне продолжающегося роста объемов отходов", - пояснил глава СПЧ.

Федотов отметил, что важно выявить и обсудить лучшие практики по предотвращению образования отходов. "Потому что действующее законодательство устанавливает именно такой приоритет - минимизация образования отходов, максимальное использование исходного сырья и материалов. Только потом уже идут утилизация, сжигание, захоронение и так далее", - добавил он.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

В рамках нацпроекта "Экология" в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.