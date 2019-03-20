В Москве летом может пройти конференция по свободе слова при содействии ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Конференция по свободе слова при содействии представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира может состояться летом в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в среду на круглом столе "Свобода средств массовой информации: современные вызовы и угрозы" в Женеве.

"Мы рассчитываем организовать [конференцию] в этом году, возможно, летом - в Москве совместно с господином Дезиром конференцию по свободе слова", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что точное время и место проведения мероприятия пока определяются.