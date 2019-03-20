Дагестан получит 2,2 млрд рублей на увеличение выплат по уходу за детьми-инвалидами

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на увеличение выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства в Дагестане в 2019 году, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев в ходе ежегодного послания Народному собранию.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина в России с 2019 года будет увеличена выплата неработающим трудоспособным родителям и опекунам-попечителям, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом или инвалидном с детства. Выплата с 1 июля составит 10 тыс. вместо ранее установленных 5,5 тыс. рублей.

"В рамках исполнения инициативы главы государства по увеличению выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы <…> республике будет дополнительно выделено 2,2 млрд рублей уже в этом году", - сказал Васильев.

Он поручил правительству разработать предложения по увеличению ряда пособий, в частности "по существенному увеличению размеров ежемесячных пособий на ребенка", получателями которых являются более 450 тыс. человек.

"Обращаю внимание, что в республике в последние годы не индексировались пособия и по другим нуждающимся категориям людей - на детей-сирот, на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, единовременные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, специалистам на селе и другие, а это более 160 тыс. человек. Прошу правительство уже в этом году внести конкретные предложения и по ним", - отметил Васильев.

Глава Дагестана добавил, что в республике порядка 13,5 тыс. человек имеют право на получение жилого помещения из фонда республики, однако с 2006 года никто из них квартиру не получил. В бюджете 2019 года Васильев поручил предусмотреть выделение не менее 300 млн рублей для обеспечения жильем инвалидов первой категории и семей с детьми-инвалидами за счет механизма льготного ипотечного кредитования с приемлемым ежемесячным платежом.