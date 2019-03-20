Строительство 11 объектов здравоохранения планируют начать в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены начать строительство 11 учреждений здравоохранения в 2019 году. Также запланирован ввод в эксплуатацию уже строящихся объектов, сообщил в среду глава региона Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

"В 2019 году планируется строительство 11 объектов здравоохранения, в том числе Республиканского противотуберкулезного диспансера в Махачкале. Запущена новая современная централизованная лаборатория, созданная в рамках государственно-частного партнерства, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию Республиканский онкологический диспансер", - сказал он.

По данным регионального министерства здравоохранения, за 10 лет заболеваемость раком выросла в Дагестане на 16,8%, смертность - на 4,7%.

Васильев также напомнил о задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, об обеспечении доступности медицинской помощи до 2020 года для жителей всех населенных пунктов. "Здесь нам предстоит решать вопросы строительства и модернизации врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов. Люди не должны по каждому случаю ездить в Махачкалу, а получать качественную помощь на местах", - сказал глава республики.