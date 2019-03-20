"Молодая гвардия Единой России" в апреле проведет форум в Татарстане

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) начнет подготовку к избирательной кампании текущего года на форуме, который пройдет в Татарстане в начале апреля. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

"Молодая гвардия" приступает к подготовке молодых технологов к избирательной кампании 2019 года. С 3 по 7 апреля Татарстан примет форум, который объединит молодых политтехнологов со всей страны", - сказал Давыдов. В единый день голосования 8 сентября в 82 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня.

По его словам, в мероприятии примут участие более 500 человек из 40 субъектов России, "в которых в этом году состоятся выборы различного уровня".

Давыдов пояснил, что на форум приедут участники проекта "Молодой гвардии" "ПолитСтартап", руководители региональных штабов МГЕР, медиаменеджеры, агитаторы и социологи. Образовательная программа включает серию лекций, мастер-классов и тренд-сессий с ведущими политиками, политологами, общественными деятелями и медиаспециалистами со всей страны, добавил собеседник агентства.

"Наша основная цель - подготовить команды молодых кандидатов к предстоящим выборам. Полученные на форуме знания позволят участникам применить их на практике и сформировать молодежные избирательные штабы. У штабов есть две задачи: поддержка молодых кандидатов и мобилизация молодежи в поддержку партии "Единая Россия" на выборах всех уровней", - резюмировал Давыдов.

В апреле 2018 года "Молодая гвардия" провела образовательный форум в комплексе "Свияжские холмы" в Татарстане. В мероприятии приняли участие активисты МГЕР из всех регионов страны, а также лидеры молодежных объединений из стран СНГ.