На дне Тихого океана нашли обломки торпедированного японцами авианосца ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Группа американских исследователей, финансируемая одним из основателей корпорации Microsoft Полом Алленом, нашла на дне Кораллового моря обломки авианосца USS Wasp, потопленного японцами в 1942 году. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Место гибели корабля было обследовано с помощью дистанционно управляемого глубоководного аппарата, запущенного с борта исследовательского судна Petrel. Специалистам удалось получить видеоизображение обломков, лежащих на глубине 4,2 км, в том числе части надстроек авианосца и зенитных орудий. Рядом были обнаружены фрагменты самолетов-торпедоносцев Avenger, которые базировались на Wasp.

Wasp - единственный авианосец ВМС США класса CV-8. Он был спущен на воду в 1940 году. В апреле 1942 года впервые принял участие в военных действиях в Средиземном море. Тогда Wasp доставил партию истребителей Spitfire для блокированного немецкими и итальянскими войсками британского гарнизона на острове Мальта. Осенью того же года авианосец перевели на Тихоокеанский театр военных действий, где начались бои с японцами за Гуадалканал (один из Соломоновых островов).

Во время этого сражения, признанного переломным для США на Тихом океане в ходе Второй мировой войны, Wasp сопровождал десантные корабли с подразделениями Корпуса морской пехоты. 15 сентября 1942 года авианосец был атакован японской подводной лодкой I-19. В Wasp попали две торпеды, на борту корабля начался сильный пожар, погибли 176 членов экипажа. Спасти авианосец было невозможно, и команда покинула его, а затем он был потоплен американским эсминцем.

В феврале 2019 года тем же исследовательским судном на дне океана примерно в том же районе были обнаружены обломки другого американского авианосца - USS Hornet. Он затонул после налета японской авиации 26 октября 1942 года во время битвы за острова Санта-Крус. Тогда погибли 140 членов экипажа.