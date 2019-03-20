На Дальнем Востоке построят сеть центров лучевой терапии

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Российская компания "Томо 2020", Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) в среду подписали соглашение о реализации программы создания центров диагностики и терапии онкологических заболеваний на Дальнем Востоке, сообщает в среду пресс-служба агентства.

Пилотный проект будет реализован в Забайкальском крае на базе онкологического диспансера города Чита. Объем инвестиций на первой стадии проекта составит примерно 400 млн рублей, срок реализации - шесть месяцев, продолжительность проекта - 10 лет. За счет инвестора будет произведен ремонт в отделении радиологии и установлен современный линейный ускоритель. В конце 2019 - начале 2020 года при поддержке администрации региона центр сможет принять первых пациентов.

"Инвестор - компания "Томо 2020" - определит этапы реализации программы создания центров терапии и диагностики. Переговоры о запуске высокотехнологичного медицинского лечения в настоящее время ведутся с Минздравом России и властями дальневосточных регионов. АНО АПИ окажет проекту консультативную и экспертную поддержку для подготовки заявки на получение статуса резидента ТОР или свободного порта, подберет под проект площадки, поможет получить государственную поддержку и привлечь соинвесторов. ФРДВ рассмотрит возможность софинансирования проекта", - говорится в сообщении АНО АПИ.

Соглашение подписано в рамках Дня иностранного инвестора, который 20 марта провел во Владивостоке заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.