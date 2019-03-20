Москалькова удовлетворена решением кассационного суда в Киеве на апелляцию Вышинского

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила удовлетворение решением кассационного суда по апелляции главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на его арест.

"Завершилось судебное заседание. Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение дела о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда, - говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.

"Это очень важное положительное решение суда, которое позволит рассмотреть более объективно и всесторонне дело, может быть, даже породить прецедент и внесение изменений в законодательство в отношении многих других людей, попавших в такое же положение", - отметила Москалькова.

По ее словам, "суд прошел на основе соблюдения норм национального и международного законодательства".

"Он удовлетворил решение об отмене "клетки" для Кирилла Вышинского, и он принимал участие вместе с адвокатами, - продолжила она. - Это в значительной степени облегчило общение и повысило гарантии защиты".

Ранее в среду кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение дела главреда "РИА Новости Украина" о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда.

"Удовлетворить частично ходатайство защитников, передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда", - сказал председательствующий судья. Адвокаты просили суд передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Вышинский назвал это решение суда "маленькой победой". "Любая коллегия признала бы [дело] незаконным", - сказал журналист.

На заседании присутствовала специально приехавшая для этого в Киев Москвалькова.