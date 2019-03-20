Власти Петербурга объяснили причину сильного запаха на юге города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Причиной сильного запаха газа в районе Купчино на юге Санкт-Петербурга, на который пожаловались жители в среду, стал несанкционированный слив газонефтепродуктов в канализацию, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Фрунзенского района города.

Массовые жалобы жителей на сильный запах газа в Купчино поступили в администрацию района в среду днем. На место для поиска утечки выезжали специалисты "Петербурггаза" и представители районной администрации.

"Причина резкого запаха - несанкционированный слив газонефтепродуктов в канализацию, сейчас разбираемся, кто это мог сделать, просматриваются записи камер наблюдения", - сказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что сейчас для ликвидации последствий загрязнения перекрыт участок канализации. "В канализацию слили довольно большой объем [газонефтепродуктов], но угрозы для жителей нет. В реку Волковка стоки попасть не успели, так как вовремя перекрыли канализацию", - отметили в администрации.

В пресс-службе "Петербурггаза" ТАСС сообщили, что по заявке специалисты выезжали для поиска утечки на пересечение проспекта Славы с улицей Будапештской. "Лабораторный анализ показал отсутствие природного газа в воздухе", - отметили в компании.

При этом специалисты "Петербурггаза" обнаружили в воздухе "углеводороды неизвестного происхождения". Концентрация паров неизвестного вещества в воздухе составила 0,1%.