Власти Удмуртии рассказали, когда появится экономический эффект от бережливой медицины

ИЖЕВСК, 20 марта. /ТАСС/. Экономический эффект от внедрения бережливого подхода в медицинских организациях Удмуртии появится не раньше, чем через три-четыре года, сообщил журналистам министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов.

"Экономический эффект мы можем посчитать только через три-четыре года. У нас эффект сейчас в другом - площадка, где формируется бережливая медицина, у нас подразумевает то место общения пациента и врача, где решаются <…> вопросы: удобно и качественно", - сказал он.

Министр рассказал, что в настоящее время в проекте принимают участие 68 медицинских учреждений, а к концу 2019 года планируется увеличить их число до 114 организаций. До конца 2020 года в соответствии с планами властей 136 поликлиник республики войдут в приоритетный проект по созданию новой модели медицинской организации.