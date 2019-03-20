Беглов поручил главам районов систематизировать проблемные вопросы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в среду на встрече с жителями Невского района города поручил главам районов города описать и систематизировать проблемные вопросы во всех сферах жизни подведомственных им территорий.

"Дал поручение всем главам районов сделать инвентаризацию проблем: от самых маленьких до самых больших. Проблематика должна быть ясна абсолютно во все сферах", - сказал Беглов.

Он отметил, что в Невском районе таких проблем накопилось немало. В частности, к ним относятся проблемы транспортной доступности, вопросы теплоснабжения, износа зданий, экологической безопасности, отсутствие достаточного количества мест для стоянок транспорта. Также, отметил Беглов, к нему поступают жалобы на отсутствие освещения в дворовых и парковых зонах, плохую уборку мусора.

В ходе рабочей поездки в Невский район к Беглову подошли местные жительницы и пожаловались на плохую уборку внутридворовой территории. Беглов впоследствии отметил, что недавно завел страницу в соцсети "ВКонтакте" для прямого общения с жителями, чтобы даже самые маленькие вопросы находили отклик. Всего, признался Беглов, ему через соцсеть поступило порядка 9 тыс. обращений и все заданные вопросы взяты на контроль.

"Сколько бы я ни ездил по городу, ни заглядывал в каждый парк, все равно не смогу все охватить. Нужна активность жителей. От вас очень многое зависит. Не надо проблемы скрывать, надо говорить о них и составлять план действий", - обратился врио губернатора к активу Невского района.

Особой критике Беглов подверг ситуацию с обеспечением города соцобъектами. "К сожалению, у нас жилищное строительство почти на 78% опережает социальную инфраструктуру в целом по городу, а в новых развивающихся районах и больше. До 2024 года, чтобы ликвидировать это отставание, только на садики, школы и поликлиники необходимо найти 205 млрд рублей. Это непростая задача для всего города", - отметил он.

Детские сады в Невском районе

Результатом инспекции врио губернатора строительства детского сада по улице Дмитрия Устинова в Невском районе стало обещание подрядчика ЗАО "Трест" ввести объект в эксплуатацию до конца 2019 года. Ранее Беглов уже пригрозил убрать с рынка города подрядчиков, нарушающих сроки строительства и реконструкции соцобъектов.

"Третий подрядчик на этом детском садике. Первый подрядчик был приезжим, москвичи натворили "безобразия" и уехали, потом вторые, третьи. Постарайтесь как для своих детей, чтобы качественно было. Самое позднее - до конца этого года надо открыть. Деньги есть, разрешительная документация есть, все есть. Работайте в две-три смены, но сдайте", - сказал Беглов.

По словам главы администрации Невского района Петербурга Алексея Гальчука, в 164 образовательных учреждениях района сегодня учатся более 70 тыс. детей, однако задача обеспечения детей местами в детских садах по-прежнему стоит остро.

"В 2018 году с учетом оптимизации сети детских садов и открытия нового детского сада было создано 1078 новых дополнительных мест. В этом году планируется открытие четырех детских садов на 600 мест, три из которых построены за счет инвестора", - сказал он.